Inbrekers reisbureaus Appingedam en Uithuizen achter de tralies

Voor een inbraak in reisbureaus in Appingedam en Uithuizen moet een 23-jarige man zonder woonadres drie maanden de cel in.

Een 29-jarige Amsterdammer wordt alleen de inbraak in Uithuizen aangerekend. Hij kreeg 59 dagen cel, waarvan 40 dagen voorwaardelijk opgelegd. Hij hoeft niet meer de cel in, omdat hij 19 dagen in voorarrest heeft gezeten.

Kluis onder kleed

De politie kreeg op 14 oktober een melding van een inwoonster in Delfzijl. Ze was die nacht wakker gehouden door bouwgeluiden in de woning naast haar. De agenten vermoedden een hennepkwekerij in aanbouw en gingen met een machtiging de woning binnen. Binnen troffen zij de verdachten aan met een kluis, die onder een kleed was weggemoffeld.

'Ik weet van niets'

De woning was van de vriendin van de Amsterdammer. De kluis was opengebroken. De inhoud, zoals reischeques en geld, lag in de woning. De kluis was eigendom van het reisbureau in Uithuizen, waar kort daarvoor was ingebroken.

De Amsterdammer wist niets van de inbraak, zei hij tegen de rechter. De kluis was de avond daarvoor door onbekenden gebracht om opengebroken te worden. De rechter geloofde niets van dit verhaal.

Politieverklaring

De jongere mede-inbreker verscheen niet op zitting. Hij bekende tijdens het politieverhoor de inbraak in Uithuizen en de inbraak in Appingedam, die eind september werd gepleegd. Hij vertelde de agenten precies hoe er was ingebroken. Dit verhaal klopte met de braaksporen in beide reisbureaus.

De rechtbank achtte in zijn geval beide inbraken bewezen. De Amsterdammer werd voor de inbraak in Appingedam vanwege onvoldoende bewijs vrijgesproken.

Beide mannen moeten wel een schadebedrag van in totaal bijna 1400 euro betalen.