Jongste museumdirecteur van Nederland: 'Nu begint het pas'

'Toen wist ik dat ik dit wilde doen,' zegt Charlotte Rixten (25) als ze terugblikt op haar stageperiode bij Villa Mondriaan. Twee jaar later is de Groningse daar directeur, de jongste van Nederland.

Niet iedereen wordt op die leeftijd directeur. Om dit te bereiken moet je volgens Rixten breed kijken en vooral je kansen pakken.

'Ik heb drie stages gevolgd en vrijwilligerswerk gedaan. Daar moet je ook veel met mensen praten om te kijken wat er allemaal is. Je moet met veel dingen in aanraking komen.'

Afgelopen week is bekendgemaakt dat Rixten is benoemd tot museumdirecteur van Villa Mondriaan in Winterswijk.

Kunstgeschiedenis

Het was niet altijd haar droom om museumdirecteur te worden. 'Ik begon met een studie internationale betrekkingen en na een jaar ging ik een studie kunstgeschiedenis erbij doen omdat die me leuk leek', zegt Rixten. Ze vond het zo leuk dat ze steeds meer de kunstrichting opging. 'Zo ben ik uiteindelijk als stagiair bij Villa Mondriaan terechtgekomen.'

Junior directeur

Rixten liep twee jaar geleden als junior directeur stage bij het museum. Ze zegt dat deze periode haar geholpen heeft om directeur te worden. 'De vacature stond in eerste instantie ook alleen open voor oud-junior directeuren. Je krijgt met de stage op jonge leeftijd al bestuurservaring.'

'Als stagiair hielp ik niet zozeer mee, maar kreeg ik juist de verantwoordelijkheid om zelf dingen op te zetten', verduidelijkt Rixten. 'Ieder was verantwoordelijk voor zijn eigen gebied. Dat was bij mij educatie. Daarnaast woonde ik ook nog in een appartement op de bovenste verdieping van het museum. Je zit dan dus midden in het museum met alles wat erbij hoort.'

Toeval?

Haar voorganger, Judith Kadee, was net als Rixten nu bij haar aanstelling de jongste museumdirecteur van Nederland. Is dat toeval?

'In zekere zin wel', zegt Rixten. 'Zoals iedereen moesten we gewoon solliciteren voor deze functie, maar aan de andere kant hadden we beide door het junior directeurschap al een enorme voorsprong.'

'Zo konden we tijdens ons sollicitatiegesprek zeggen dat we hier al zes maanden hadden gewerkt. Ook wisten we hoe het er hier aan toeging en kenden we veel mensen. Daarnaast konden we op jonge leeftijd zeggen dat we directeurservaring hadden.'

Toekomst

Nu is ze de jongste museumdirecteur van Nederland, maar wat zijn haar ambities?

'Die vraag krijg ik nu vaker', antwoordt Rixten. 'Normaal gesproken is dit het punt waar je naartoe werkt en dan sta je er opeens. Wat doe je dan?'

'Nu begint het pas en kan ik me verder ontwikkelen', gaat Rixten verder. 'Dus wat later gebeurt zien we dan wel. Ik heb genoeg leuke dingen te doen.'