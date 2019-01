Duitse actiegroepen zorgen mogelijk voor nieuwe vertraging Wunderline

Twee actiegroepen uit het Duitse Oldenburg zorgen mogelijk voor nieuwe vertraging bij de komst van de Wunderline, de aan te leggen treinverbinding tussen Groningen en Bremen.

De regionale krant Weser Kurier schrijft dat actiegroepen ervoor pleiten om de Wunderline dóór de stad Oldenburg te laten lopen, in plaats van eromheen.

'Hobbel die we kunnen nemen'

De provincie Groningen ziet de wensen van de actiegroepen als een hobbel. 'We nemen alle hobbels serieus', zegt gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie).

'Mensen in Oldenburg maken zich vooral zorgen over toename van goederenvervoer en daar moet de Duitse politiek een goed antwoord op hebben', zegt hij.

Extra vertraging?

Bang voor extra vertraging is Staghouwer nog niet, al houdt hij wel een slag om de arm. 'Infrastructurele projecten moeten altijd langdurig uitgewerkt worden', zegt hij.

'Maar op het moment dat u vraagt of u vanaf 2024 met de trein naar Oldenburg kan, dan kan dat zeker', zegt Staghouwer. 'Ik hoop dat dat via de Friesenbrücke is, daar gaan we ons best voor doen.' De Friesenbrücke is de brug tussen de Duitse plaatsen Weener en Leer, die eind 2015 kapot gevaren werd. Sindsdien is er geen treinverkeer mogelijk tussen die plaatsen.

Overigens kan je ook nu al met de trein naar Oldenburg, al moet je dan vanuit Groningen met de bus naar Leer om daar op de trein naar Oldenburg te stappen.

Protest in Nederland

Soortgelijke protesten als in Duitsland verwacht de provincie niet aan de Nederlandse kant van de grens. Ook Dorpsbelangen Bad Nieuweschans, een dorp waar nu nog twee treinen per uur langsrijden, maakt zich nog geen zorgen.

'We gaan ook kijken naar het materiaal dat we gebruiken', zegt Staghouwer. 'De grootste problemen bestaan uit geluidsoverlast. Geluidswallen komen er niet, maar nieuwe rails zorgen ervoor dat er minder geluidsoverlast komt.'

