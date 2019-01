Diefstal van bier en knikkers levert inbreker celstraf op

Voor een woninginbraak en een poging daartoe in Groningen is een 31-jarige man uit Apeldoorn veroordeeld tot negen maanden cel. Hiervan zijn vijf maanden voorwaardelijk.

De man kreeg de straf ook voor heling van een gestolen auto, waarin hij rondreed.

Bewoners thuis

De bewoners van de woningen aan de Willem Valkstraat en Zuiderweg waren in oktober thuis toen bij hen werd ingebroken. De bewoners in de laatste woning werden wakker en de inbreker liet in zijn haast twee volle tassen met etenswaren staan. Verder was er niets weggenomen.

Kratje bier

De agenten stuitten een eindje verderop op de 31-jarige man. Hij probeerde zich te verstoppen en had een kratje bier bij zich. Een stukje verderop stond een fiets, met in de tas een paspoort van de man.

Knikkers

Het kratje bier kwam uit de woning aan de Willem Valkstraat. De 29-jarige man zei dat hij zich niet herinnerde hoe hij aan het kratje kwam. Hij was te dronken. Ook vonden de agenten een zak knikkers, die eveneens uit de woning was meegenomen.

Behandeling nodig

De man is vaker voor dergelijke vergrijpen veroordeeld. Hij kampt met een alcoholprobleem, waar hij zich aan moet laten behandelen.