Boomstra speelt opnieuw remise in WK-tweekamp

De achtste partij bij de wereldtitelstrijd dammen tussen Roel Boomstra en de Rus Alexander Schwarzman is opnieuw onbeslist geëindigd. Na 53 zetten kwamen de twee remise overeen in Groningen.

Schwarzman had al eerder in de partij op remise kunnen afstevenen, maar liet dit aan zich voorbij gaan. Hij ondernam toch nog een winstpoging, maar dat lukte uiteindelijk niet.

Stadjer Boomstra moet nog twee partijen winnen om de wereldtitel van Schwarzman over te nemen. Hij heeft daartoe nog de kans in de overige vier partijen.Vanaf woensdag wordt er in Assen gespeeld.



Finale in Drenthe

Het Drents Museum vormt de locatie voor de eerste drie partijen in Assen. De laatste wedstrijd wordt gespeeld in de tv-studio van RTV Drenthe. Als het nodig is, is op 13 januari een barrage.



