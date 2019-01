'Zorg houden zoals het is, is een illusie'

Het in stand houden van spoedeisende hulp in Stadskanaal is een illusie. Dat zei UMCG bestuursvoorzitter Jos Aartsen dinsdag in zijn nieuwjaarstoespraak.

Volgens Aartsen is de zorg in Noord-Nederland te veel gericht op behoud van zorg zoals het nu is.

'Iedereen heeft zijn eigen aanpak en eigen territorium. Maar we moeten goed kijken wat het perspectief is van een ziekenhuis, in plaats van je doodvechten om bijvoorbeeld verloskunde in Stadskanaal open te houden.'

Refaja

Aartsen noemt het openhouden van de afdeling spoedeisende hulp van het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal een illusie: 'Acute zorg is meer dan alleen een dokter die even snel naar je kijkt. Die zorg kost twintig miljoen per jaar, dat kunnen kleine ziekenhuizen gewoon niet opbrengen.'



Ziekenhuizen mogen niets van elkaar weten en niet samenwerken. Dat moet veranderen Jos Aartsen - Bestuursvoorzitter UMCG

Perverse prikkel

In zijn nieuwjaarsrede hekelt Aartsen het zorgsysteem in Nederland. Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor goede zorg en ziekenhuizen beconcurreren elkaar.

'Dat is een perverse prikkel. Als wij met het Martini Ziekenhuis willen afspreken dat alleen zij bijvoorbeeld maagoperaties uitvoeren, mag dat niet. We mogen niets van elkaar weten en niet samenwerken.'

Volgens Aartsen is het broodnodig dat die mogelijkheid er wel komt. 'Mijn oproep is: Den Haag, zorg ervoor dat wij kunnen samenwerken.'

Grootschalige verbouwing

Verder uitte de hoogste baas van het universitair ziekenhuis zijn zorgen over de financiering van aanstaande verbouwingen. Het UMCG is begonnen met werkzaamheden op het hele ziekenhuisterrein. Dat kost in totaal zo'n 350 miljoen euro.

'Onze plannen zijn ambitieus, we hebben een eigen buffer om het te financieren. Maar ook wij gaan tegen problemen aanlopen over hoe we het geheel gaan financieren. Banken kijken alleen maar naar risico's en staan niet in de rij om dit soort leningen te geven.'



De hoogtepunten staan in schril contrast met de commotie over werkdruk en een lang uitgebleven cao Jos Aartsen - Bestuursvoorzitter UMCG

Stille tocht dieptepunt

In zijn toespraak - uit het hoofd en aan de hand van een paar steekwoorden - keek Aartsen terug op een turbulent 2018.

'We hadden prachtige hoogtepunten met de opening van het nieuwe Ommelander Ziekenhuis, het protonencentrum en een derde ronde voor bevolkingsonderzoek Lifelines. Die zaken staan in contrast met de commotie over de werkdruk en een lang uitgebleven cao.'

Aartsen noemde de stille tocht van medewerkers voor een betere CAO en verlaging van de werkdruk een van de dieptepunten van het jaar.

'Blijven balanceren'

Tot slot denkt de ziekenhuistopman dat de winst van het ziekenhuis in 2019 uitkomt op zo'n 10 miljoen. Dat was vorig jaar nog ongeveer 20 miljoen. Toch besluit hij zijn speech positief:

'We hebben de weg naar boven gevonden. Er is veel gedaan, er gebeurt veel… Maar het blijft balanceren.'

