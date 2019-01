Vreugdevuren rond jaarwisseling aan banden in Midden-Groningen

De vreugdevuren rond de jaarwisseling worden aan banden gelegd in de gemeente Midden-Groningen. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn (ChristenUnie) wil zich daar hard voor maken.

Afgelopen jaarwisseling had de gemeente voor 23.000 euro aan schade. Hoogendoorn noemt dat 'gezien de omvang van onze gemeente een bedrag waar je niet over mag klagen'.

Gemeente-eigendommen

De schade is volgens Hoogendoorn vooral aan gemeente-eigendommen als verkeersborden en wegen. 'Er zijn nogal wat brandjes geweest. Daar heeft de straat wel onder te lijden.'

'Brandjes nemen toe'

Het aantal brandjes neemt volgens Hoogendoorn toe, vooral in Hoogezand. 'De brandweer heeft vaak moeten uitrukken.'

'Vreugdevuren horen bij de jaarwisseling, maar het hoeft niet op iedere hoek van de straat. We willen er dan ook afspraken over maken. Over de vraag onder welke voorwaarden je de vuren oké vindt.'

Niet als in Scheveningen

Hoogendoorn denkt niet aan een groot vreugdevuur, 'want als je het heel omvangrijk gaat doen, heeft dat zijn eigen problematieken'. Hoogendoorn doelt daarmee op de problemen rond vreugdevuren in Scheveningen, de afgelopen jaarwisseling.

'Maar je kan best een paar plekken voor de vuren aanwijzen. Je kan dat verspreid over de gemeente op een nette manier doen.'

