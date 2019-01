Zevenduizend kilometer afleggen in negen dagen bij temperaturen van soms wel 40 graden onder nul. Gerrit Heeres en Arjan de Boer uit Vriescheloo doen mee aan de Arctic Challenge.

Heeres deed twee jaar geleden als eens mee aan een toertocht in Zweden. 'Echt een kick', zegt hij. 'Dat je urenlang kunt rijden zonder een lantaarnpaal tegen te komen. Dat is heel bijzonder.'

'Zo'n auto heb ik ook in de garage staan'

Vorig jaar nam Heeres deel aan een challenge in Oostenrijk. 'Met een Volvo. Ik ging een berg omhoog en in de tweede versnelling kon hij het niet trekken. Toen vloog me een Audi voorbij en dacht ik: verdikkie, zo'n auto heb ik ook in de garage staan. Bij thuiskomst keek ik tv en zag ik de aankondiging van deze toertocht.'

'Gek in de kop'

De Groninger stelde zijn schoonzoon voor om mee te doen aan de Arctic Challenge en die was ook meteen 'helemaal gek in de kop', lacht Heeres.

In totaal doen 35 teams mee aan de challenge die op 12 januari begint. Veel van de deelnemers rijden voor een goed doel. De Groningers rijden voor kinderhotel De Burcht in Wedde, een vakantieverblijf voor kinderen die nooit op vakantie gaan.