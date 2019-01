Deel dit artikel:













Vrouw overvallen in Stad: politie zoekt drie daders De politie is op zoek naar drie mannen (Foto: Joey Lameris/112 Groningen) De politie is op zoek naar drie mannen (Foto: Patrick Wind/112 Groningen)

In de Fongersplaats in de stad Groningen is dinsdagavond een vrouw overvallen.

De daders zijn na de overval gevlucht in de richting van de Anna Paulownastraat. Het is niet bekend of er iets buit is gemaakt. Drie verdachten De daders zijn volgens de politie drie mannen van rond de 25 jaar. Één van hen draagt een regenjack met een oranje kleur. De politie doet verder onderzoek.