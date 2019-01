Opnieuw meer containers van MSC Zoe gevallen dan gedacht: 291

Ruim een week na de ramp met de MSC Zoe is het aantal overboord geslagen containers opnieuw naar boven bijgesteld. In totaal zijn er 291 tijdens een storm van het schip gevallen. Tien meer dan eerder werd aangenomen.

Dat blijkt volgens Rijkswaterstaat uit de laatste dekinspectie van het containerschip in het Duitse Bremerhaven.

Van 30 naar 291

Direct na het incident was sprake van 30 in zee gevallen containers, maar dat aantal werd op basis van luchtbeelden al snel verhoogd naar 270. Na een nieuwe telling op het schip bleek zondag dat er zelfs 281 in zee zijn beland. Maar ook dat aantal bleek dus niet te kloppen.

Berging binnenkort van start

Sonarboten hebben boven de Waddeneilanden 222 afgevallen containers gelokaliseerd. De grootschalige bergingsactie van deze containers gaat volgens Rijkswaterstaat 'op korte termijn' van start. Daarover heeft de instantie dinsdag met betrokken partijen afspraken gemaakt.

'Dit is een groots opgezette operatie. Verloren containers en lading worden verder in beeld gebracht en tegelijkertijd wordt gestart met het bergen van gelokaliseerde objecten in de Eems en aansluitend in de verkeersbaan boven de Waddeneilanden.'

Drukke vaarweg

Vanwege de drukte op de vaarweg boven de Waddeneilanden moet de bergingsoperatie goed getimed worden. Ook spelen de weersomstandigheden een rol bij de planning.



Lees ook:

- Rijkswaterstaat: 222 containers gelokaliseerd

- Container MSC Zoe breekt open tijdens berging (+video)