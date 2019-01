Bruns in Keulen trefzeker voor verliezend FC Groningen

FC Groningen heeft het oefenduel tegen 1. FC Köln met 1-3 verloren. Bij rust keken de Duitsers nog tegen een kleine achterstand aan, maar in de tweede helft werd het verschil ruimschoots goedgemaakt.

Danny Buijs begon dinsdagavond met zijn drie aanwinsten in de basis. Illias Bel Hassani, Kaj Sierhuis en Thomas Bruns maakten voor het eerst hun opwachting in het uitshirt van FC Groningen. Dat ging ten koste van Ludovit Reis die genoegen moest nemen met een plek op de bank.

Afwachtend

Beide ploegen begonnen wat afwachtend aan het duel in het Franz-Kremer Stadion in Keulen. De eerste kans van de wedstrijd was voor Köln, maar Guirassy kon na goed verdedigend werk van Mike te Wierik niet scoren zonder eerst een overtreding te maken.

Openingstreffer

Na een kleine twintig minuten spelen was het ineens raak voor FC Groningen. De eerste de beste kans leverde direct een goal op. Kaj Sierhuis kopte de bal goed door op de opstomende Bruns en oog in oog met de doelman van de Duitsers faalde de nieuwe middenvelder niet: 1-0.



FC Groningen bleef daarna gemakkelijk overeind tegen de nummer twee van de tweede Bundesliga. In het restant van de eerste helft ging de laatste vijf minuten ineens het tempo omhoog en kwam Groningen er een aantal keren goed uit. Grootste kans was echter voor Köln-speler Schaub, maar zijn schot ging over de goal van Sergio Padt.

Nieuwe bezetting

Danny Buijs verving na rust alle tien veldspelers. Alleen doelman Sergio Padt bleef staan. Het niveauverschil werd toen heel snel duidelijk. In de 52e minuut was het Drexler die de thuisploeg op gelijke hoogte schoot. Even later kwam de thuisploeg via Cordoba aan de leiding en in het restant van de tweede helft bleef Köln gevaarlijker.

Slotoffensief

Alleen Mendes Moreira was na een goede crosspass van Kramer nog dicht bij een doelpunt, maar door goed ingrijpen van de doelman werd zijn schot niet gevaarlijk. In de laatste seconden van de wedstrijd was het Clemens die nog via een vrije trap de eindstand op 3-1 bepaalde.

Vrijdag speelt FC Groningen de laatste oefenwedstrijd in de winterstop. Dan zijn de zebra's van MSV Duisburg de tegenstander.

