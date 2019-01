'Bingo is dood. Dit was gewoon te voorkomen'

Hondeneigenaren Roland Cornelissen en Suzanne Kabel uit Den Horn beginnen 2019 met een zwarte bladzijde: hun hond Bingo is na een lange zoektocht van zes dagen levenloos teruggevonden.

Bingo ontsnapte op oudjaarsnacht, nadat hij in paniek wegrende door het geluid van knallende vuurpijlen. 'Alle deuren zaten dicht, maar uit blinde paniek heeft hij toch een deur weten open te breken en is hij ervandoor gegaan', zegt Cornelissen.

Ze wonen aan de Weersterweg in Den Horn, een dorp met zo'n tweehonderd inwoners. In hun straat staan vier huizen. 'De rest van de buren weet dat wij veel dieren hebben, daarom steken zij nooit vuurwerk af.'

Burenruzie

Het koppel wijst met de vinger naar hun directe buren, die onophoudelijk vuurwerkpijltjes bleven afschieten op oudjaarsdag. Ze hebben wel gevraagd of ze ermee op wilden houden, maar dat gebeurde naar eigen zeggen niet. 'Ze wisten dat Bingo er bang voor was. Het leek wel alsof ze het erom deden', zegt Kabel.

Het is echt een grootscheepse zoekactie geweest. We zijn er nog steeds van onder de indruk Suzanne Kabel - hondenliefhebber

Middle of nowhere

Cornelissen is nog steeds behoorlijk emotioneel als hij terugblikt op de zoektocht: 'We wonen in een weiland. We hadden de hele tijd geen flauw idee waar hij kon zijn. Ik denk ook dat hij op heel veel plekken is geweest. Je probeert je te verplaatsen in die hond, zodat je hem snel terug kan vinden. Maar het is niet gelukt. Bingo is dood en dit had gewoon voorkomen kunnen worden.'

Gevonden bij het gemaal

'Ik was aan het flyeren in het Westerpark', zegt Kabel. 'Toen ik een telefoontje kreeg van de zoon van de vrouw die het gemaal bij het Van Starkenborghkanaal controleert. Zij heeft ook cattle dogs. Ik ben hun beide enorm dankbaar. Via via hebben ze mijn nummer weten op te sporen. De zoon zei: we hebben jouw hond gevonden.'

'Toen heb ik enorm hard gehuild', vervolgt ze. Zelf was ze te emotioneel om haar hond op te halen, dus belde ze haar man. 'Die is er direct naartoe gegaan en heeft Bingo opgehaald.'

'Je bent in eerste instantie heel erg dankbaar dat er iets gebeurt', vertelt ze over alle hulp. 'Dat er überhaupt iets van informatie is. Maar een split second later dringt het tot je door dat het slechte informatie is. Ik zakte direct door mijn knieën. Het was echt verschrikkelijk.'

Begraven

Samen met hun twee kinderen hebben ze hun hond Bingo maandagmiddag begraven in de achtertuin. Met de buren hebben ze tot op heden geen contact gehad.



RTV Noord heeft geprobeerd contact te leggen met de buren in kwestie. Dat is tot op heden niet gelukt.