Braal over Varese: 'Misschien wel de beste ploeg in de Europe Cup'

De basketballers van Donar spelen woensdagavond een belangrijke wedstrijd in de tweede poulefase van de Europe Cup. De Groningers nemen het in MartiniPlaza op tegen de koploper uit de groep: het Italiaanse Varese. Vorig seizoen werd Varese zesde in Italië. Momenteel staan de Italianen vierde in eigen land.

Het team heeft de eerste twee duels in de poule van de Europe Cup gewonnen. In het laatste duel, uit tegen Sassari, werd in de slotfase zelfs een achterstand van maar liefst 22 punten omgezet in een zege met drie punten verschil (87-90).



'Beste team Europe Cup'

Wat betreft Donar-coach Erik Braal is dit een absoluut topteam:

'We kunnen ons weinig foutjes permitteren, we zullen goed moeten spelen als team en dan denk ik dat er mogelijkheden zijn. Maar we spelen tegen een heel goed team. Ik denk het beste team in de poule en misschien wel het beste team in de hele FIBA Europe Cup.'



'Goed effect'

Na een moeizame start voor Donar in 2019, met verlies in Leiden en een stroeve winst in Amsterdam tegen Apollo, komt de wedstrijd tegen Varese op een goed moment, meent Braal.

'We weten dat we beter moeten. We hebben geen andere keuze. In die zin verwacht ik daar een heel goed effect van.'



'Een kraker'

'We weten gewoon dat we in die Europese wedstrijden allemaal iets extra's kunnen brengen door het publiek. Ik wil iedereen uitnodigen om naar deze wedstrijd te komen, want het gaat absoluut een kraker worden', besluit Braal.



Live

De wedstrijd begint om 19.30 uur en is live te volgen via een stream op onze website. Het commentaar wordt verzorgd door Karel-Jan Buurke en Glenn Pinas.