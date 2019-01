Deel dit artikel:













De beste wijnbar van het land staat in Groningen De wijnbar werd op de Horecava in het zonnetje gezet (Foto: Horecava)

De Groningse wijnbar Barrel heeft de titel 'Wine Bar of the Year 2018' in de wacht gesleept.

Dat werd dinsdag in de Amsterdamse RAI bekendgemaakt op vakbeurs Horecava. 'Voorbeeldige wijnkennis' Volgens het juryrapport is Barrel bij uitstek een plek om van wijn te genieten. 'Met verschillende wijnboeken en tijdschriften en achterin een extra proeflokaal is dit een zaak die wijnsfeer ademt. Wijnkennis en wijnbehandeling niet alleen van eigenaar maar ook van andere medewerkers is voorbeeldig.' Amsterdam en Rotterdam Met de uitverkiezing troeft de bar aan de Haddingestraat in Stad concurrenten Het Eigendom in Rotterdam en wijnbar Shiraz in Amsterdam af. De uitslag kwam tot stand door meer dan 12.000 publieksstemmen en 15 onaangekondigde jurybezoeken.