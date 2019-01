DAL-gemeenten praten inwoners bij over fusie

De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum houden vanaf volgende week zes infoavonden over de herindeling. Daarbij kunnen inwoners vragen stellen aan raad en gemeentebestuur over de aanstaande fusie.

Op 1 januari 2021 gaan de drie gemeenten samen. De gemeenteraden gaven eind november unaniem het ja-woord.

Verschillende locaties

De eerste bijeenkomsten zijn volgende week dinsdag, vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis in Delfzijl en het Hervormd Centrum in Stedum. De dagen daarna zijn Appingedam, 't Zandt, Middelstum en Loppersum aan de beurt.

Tot 30 januari kunnen nog zienswijzen over het zogenoemde herindelingsontwerp worden ingediend, waarin meer wordt verteld over de toekomstige nieuwe gemeente.