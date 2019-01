Lopend Vuur: Heerlijk, die houtkachels

De één geniet ervan, de ander heeft er juist een hekel aan: houtkachels. De rook van die houtkachels kan voor mensen met longproblemen overlast veroorzaken.

In Brabant wil GroenLinks, in de aanloop naar de verkiezingen, dat gemeenten beleid ontwikkelen om de houtstook terug te dringen. Een verbod gaat de partij te ver.

Wat is jouw mening over houtkachels?

Ons Lopend Vuur:



Praat mee

