Drie buizerds dood na eten vergiftigd vlees Een buizerd (archief) (Foto: Martha de Jong-Lantink/Flickr (Creative Commons))

In natuurgebied De Hoogte bij Heiligerlee is vergiftigd vlees neergelegd. Drie buizerds die daarvan aten, zijn nu dood. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Dat onderzoek wordt gedaan in samenwerking met Staatsbosheer. Volgens boswachter Annet de Jong gaat het om vergiftigd kippenvlees, dat door iemand is neergelegd. Met de hond wandelen 'Zelf loop ik hier wel eens met mijn hond. En honden kunnen ook van dat vergiftigde aas eten. Je moet je hond in dit gebied aan de lijn houden, maar niet alle mensen doen dat', zegt De Jong. 'Dit lijkt me een extra reden om dat wél te doen. En houd je hond in de gaten. Of ga ergens anders wandelen.'