Rondje Groningen: Gelukszoekers? Wij?

Ons Rondje Groningen van vandaag gaat over gelukszoekers en liefde. Heel veel liefde.

1) Gelukszoekers?

Een generaal pardon voor Groningen, waardoor alle aardbevingsschades in één keer afgehandeld worden. Waarnemend burgemeester Onno Hoes van de gemeente Haarlemmermeer ziet daar niets in, zegt hij in het programma Spraakmakers op Radio 1. Het risico op 'gelukszoekers die een centje binnen willen halen' zou te groot zijn. Twitter, kom er maar in!

Ook in zijn eigen gemeente zijn ze niet blij met deze opmerking:



Hoes haalt uiteindelijk bakzeil:



2) Smoezenapp

'Uw paard is te zwaar', 'U heeft dochters' en 'u heeft te veel zwaluwen in de nok'. Het zijn enkele voorbeelden van smoezen die Groningers te horen hebben gekregen van inspecteurs die hun aardbevingsschade kwamen beoordelen.

Kor Dwarshuis verzamelt alle smoezen online, dus als je er nog eentje hebt...

Ingrid Verbeek heeft trouwens ook flink wat smoezen verzameld in het Grote NAM Smoezenboek.

3) Respect!

Wie durft nu nog te zeggen dat de jeugd van tegenwoordig niet deugt?

4) Robben krijgt het druk

Klinkt deze functie niet superformiweldigeindefantakolosachtig?

5) Die goeie ouwe tijd

Weet je nog? Die échte winter van 1979?

6) Alternatieve route naar Amsterdam

Met de trein van Groningen naar Amsterdam en ja hoor, weer vertraging bij Zwolle. Martijn bedacht een alternatieve route.

7) Op fietse

Ga jij in de winter op de fiets naar je werk? Dan wil Groningen Bereikbaar graag een foto van jou.



8) Liefde

Wat hebben wij toch een liefdevolle kassabedienden in Stad.

9) Hartkloppingen

En die liefde verspreidt zich ook in de trein.



10) Venus

Nu we het er toch over hebben... heb jij de godin van de liefde vanmorgen ook gezien?

