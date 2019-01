Buijs' assistent Hennie Spijkerman vertrekt bij de FC

Assistent-trainer Hennie Spijkerman verlengt zijn aflopende contract bij FC Groningen niet. De 68-jarige rechterhand van trainer Danny Buijs zegt nog één keer een buitenlands avontuur te willen.

'Het was een bewuste keuze van me om voor één seizoen te tekenen in Groningen, zodat ik van jaar tot jaar kan bekijken wat ik wil doen', laat hij weten op de website van FC Groningen.

'Buitenland is uitstekend bevallen'

Spijkerman is bezig aan zijn eerste seizoen bij de FC. Eerder was hij onder meer actief als assistent bij Ajax en als hoofdtrainer van Ajax Cape Town.

'Het halve jaar in het buitenland is mijn vrouw en mij uitstekend bevallen. De uitdaging van een buitenlands avontuur zou ik nog een keer willen aangaan.'

