Dit ligt er allemaal aan 'containertroep' op Rottumerplaat

Een wasmachine, een kunststof bumper van een auto, schoenen en talloze plastic korrels: het is een deel van de 'oogst' die een groep schoonmakers op Rottumerplaat heeft verzameld.

Ze zijn op het onbewoonde eiland om de troep die afkomstig is van de containerramp met de MSC Zoe te verwijderen. 'Er is al heel veel opgeruimd, maar er ligt ook nog het een en ander', zegt boswachter Jaap Kloosterhuis van Staatsbosbeheer, met gevoel voor understatement.

32 big bags vol troep

Kloosterhuis en twaalf anderen kwamen dinsdag aan op Rottumerplaat, waar ze woensdagmiddag gezelschap krijgen van vijftien medewerkers van Rijkswaterstaat. Die nemen onder meer de 32 big bags die door een andere groep schoonmakers afgelopen weekend al gevuld werden mee terug naar het vasteland.

Volgens Kloosterhuis heeft de storm van dinsdag niet voor een enorme extra golf aan rommel gezorgd.

'Het valt mij mee hoeveel er extra bij is gekomen. Het waaide hier vrij hard. En het water was erg hoog, er was nog maar een klein eilandje van over.'

'Het ligt tussen begroeiing in, dat maakt het wel wat lastiger. Daar moeten we het allemaal tussenuit pulken.'

Ook naar Rottumeroog

De schoonmakers blijven tot en met zaterdag. Ze gaan ook nog aan de slag op Rottumeroog.

'De dikste troep hebben we dan wel opgeruimd. Maar al die kleine korreltjes, dat is niet op te ruimen. Voor het oog kunnen we het heel mooi schoon hebben, maar we moeten niet de illusie hebben dat we het probleem in een week tot anderhalve week opgelost hebben.'

Foto's: Jaap Kloosterhuis/Staatsbosbeheer



