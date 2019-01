Duinen weggeslagen op Schier: 'Maar dat is geen ramp'

Het stormachtige weer en het springtij van dinsdag hebben ervoor gezorgd dat er op Schiermonnikoog delen van duinen weggeslagen zijn. Maar volgens Natuurmonumenten is dat geen ramp.

'Het komt vaker voor dat hoge golven duinen weg slaan. Het landschap op het eiland verandert ieder jaar. Het wordt pas een probleem als de duinen vlak bij het dorp aangetast worden. Dan moet er maatregelen genomen worden', vertelt boswachter Erik Jansen. De duinen herstellen zich op natuurlijke wijze.



'Niet alleen maar bos'

Ook dat de kwelder helemaal onder water heeft gestaan is niet erg. 'Daar zijn we juist blij mee, omdat het berkenbos zich steeds verder uitbreidt. De bomen kunnen niet goed tegen de zoute grond en dat is mooi omdat we niet willen dat het eiland straks alleen maar uit bos bestaat', vertelt Jansen.



Feestverlichting aangespoeld

De storm heeft niet veel nieuwe spullen die afkomstig zijn van de overboord geslagen containers van de MSC Zoe naar het eiland gebracht. 'Hier en daar ligt wat feestverlichting en wat matrassen', vertelt Jansen.

Natuurmonumenten maakt zich wel zorgen over het veelal kleine plastic en piepschuim, dat nu op het eiland te vinden is. Dat zal de aankomende dagen opgeruimd moeten worden.

Vrijdag bekijkt de gemeente of er nog een grote gecoördineerde schoonmaak nodig is, waaraan mensen kunnen deelnemen.

