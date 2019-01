Minister Ollongren zegt Groningen geld toe voor aanpak woningmarkt

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en burgemeester Peter den Oudsten van de gemeente Groningen hebben woensdag de zogeheten woondeal ondertekend.

Dat gebeurde tijdens een werkbezoek van de minister aan het Ebbingekwartier in Stad. De minister belooft om een bedrag van 750.000 euro te investeren om de excessen op de Groninger woningmarkt aan te pakken.

'Het is meer dan geld, zou ik willen zeggen. Het is ook expertise en regie; we gaan echt samenwerken', zegt de minister. 'Door het geld wordt ook de handhaving op de aanpak van huisjesmelkers mogelijk.'

Aanpak wantoestanden kamerverhuur

De deal wordt gesloten tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en de zes grootste steden van Nederland. Doel van de deal is om de woningbouwproductie te versnellen, en knelpunten op de woningmarkt weg te nemen. Voor Groningen gaat het bijvoorbeeld om de nieuwe kamerverhuurvergunning, die wantoestanden op de particuliere verhuurmarkt in de toekomst moet voorkomen.

'Veel verhuurders doen het netjes, maar er is een aantal dat het niet doet', zegt Ollongren. 'Ik ben heel benieuwd of de Groningse aanpak gaat werken. Aan die excessen op de woningmarkt heeft helemaal niemand iets. Daar moet echt een einde aan komen.;

Ook de snelle ontwikkeling van grote bouwlocaties zoals de Eemskanaalzone en het Suikerfabriekterrein, wijkvernieuwing en het aardgasloos bouwen vallen onder de woondeal.

Duizenden extra woningen

De gemeente Groningen heeft aangegeven de komende tien jaar ten minste 20.000 extra woningen te willen bouwen. 8.000 daarvan moeten al in de komende vier jaar gebouwd worden.

Burgemeester Den Oudsten noemt de deal 'heel belangrijk, vanwege de immense woningbouwopgave.' 'Deze deal zegt dat het Rijk zich daar mede verantwoordelijk voor voelt.'



'Enorm druk op de woningmarkt'

'Groningen is een van de vijf regio's in het land waar het enorm druk is op de woningmarkt', zegt Ollongren. 'En dan specifiek de stad. En die groeiende stad ligt in een regio die krimpt.'

Na de ondertekening wandelt de minister nog met een delegatie door het Ebbingekwartier. Daar krijgt ze uitleg van corporaties en projectontwikkelaars over de laatste ontwikkelingen in de stadswijk.

