De Grote Roltrap is niet meer: 'We hebben een goede poging gedaan' Ondernemer Ralph Steenbergen loopt door 'De Grote Roltrap' (Foto: Stefan Bleeker/RTV Noord)

Pop-up winkelcentrum De Grote Roltrap in het oude pand van V&D in Stad is na zeven maanden gesloten. 'De loop zat er niet in', noemt initiatiefnemer Ralph Steenbergen als een van de redenen.

Een andere reden is dat de verhuurwijze van de eigenaar schuurt met de plannen voor De Grote Roltrap. 'De eigenaar heeft reguliere verhuur als doel. Wij konden niet een gegarandeerde periode krijgen om onze exploitatie door te voeren. Het zou iedere maand kunnen stoppen. Op die basis is er niet genoeg perspectief.' We hebben de kans gepakt en een goede poging gedaan Ralph Steenbergen - De Grote Roltrap 'Ik heb er zelf heel veel energie en mooie momenten uitgehaald', kijkt Steenbergen terug. 'We hebben de kans gepakt en een goede poging gedaan. Het kan zijn dat het heel erg succesvol wordt, maar het kan ook zijn de loop er niet inkomt, door allerlei factoren.' Lees ook: - 'V&D-opvolger' De Grote Roltrap bij opening nog leeg: 'Binnen twee weken meer'

