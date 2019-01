'Kwelderhelpers' gewaarschuwd: 'Met opkomend tij verdrink je'

'Ga niet zelfstandig de kwelder op om op te ruimen.' Natuurbeheerder Arjan Hendriks van het Groninger Landschap doet deze dringende oproep nadat de afgelopen dagen meerdere mensen in de problemen raakten, die rommel afkomstig van de containerramp wilden opruimen.

'Het is een aparte wereld die je moet kennen', zegt Hendriks over de kwelders. 'Er zitten geulen en gaten in. Daar kun je inzakken en onderkoeld raken. Of nog erger: met opkomend tij verdrink je.'

Risico's

Enkele mensen kwamen de afgelopen dagen vast te zitten of kwamen onderkoeld terug van de kwelder. 'Het is een hele mooie wereld en met dit zonnige weer willen mensen helpen om de troep op te helpen. Dat is harstikke mooi, maar het heeft wel risico's om de kwelder alleen op te gaan.'

Samen op pad

Mensen die willen helpen, wordt geadviseerd contact op te nemen met het zeehondencentrum in Pieterburen. Van daaruit worden gezamenlijke opruimacties gehouden.

