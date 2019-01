Acantus bouwt 18 nieuwe appartementen in Delfzijl

Woningbouwcorporatie Acantus bouwt een nieuw appartementencomplex bij jachthaven 't Dok in Delfzijl. Hierin komen achttien woningen voor zowel jongeren, ouderen als gezinnen.

Het complex gaat De Houtwerf heten en krijgt aan de buitenkant houten bekleding. De woningen zijn gasloos en op het dak komen zonnepanelen.

Eerder werd al bekend dat Acantus ook nieuwe sociale huurwoningen gaat bouwen in de Schrijversbuurt in Delfzijl Noord en na een lange aanloop in de Spoorstraat in het centrum van Delfzijl.

Een impressie van de nieuwbouw



Directeur Anita Tijsma: 'Er is een lange tijd weinig gebouwd. Met deze projecten kunnen we op verschillende plekken perspectief bieden.'

De houtwerf wordt gebouwd door projectontwikkelaar Arie Heuvelman en is naar verwachting in oktober 2019 klaar.

