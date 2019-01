Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Raad van State buigt zich in april over gaswinningsbesluit (Foto: Jos Schuurman/FPS)

De Raad van State, de hoogste bestuursrechter in ons land, buigt zich in april over de bezwaren tegen het nieuwe gaswinningsbesluit van minister Wiebes.

De minister heeft in november 2018 de gaswinning in Groningen vastgesteld op 19,4 miljard kubieke meter gas per jaar. De bedoeling is dat dit gaswinningsbesluit geldt tot 1 oktober 2019. 26 beroepen In totaal kwamen hier 26 beroepen tegen binnen bij de Raad van State. Onder de bezwaarmakers is een groot aantal individuele burgers, maar ook de provincie Groningen, negentien Groningse gemeenten, twee waterschappen, de Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad. Spoedprocedure Ook zijn er twee spoedverzoeken ingediend, onder meer door Midden-Groningen-raadslid Nette Kruzenga. Die zitting is volgende week, op 17 januari. Doel van Kruzenga is dat de uitvoering van het gaswinningsbesluit wordt opgeschort. Lees ook: - Spoedprocedure Kruzenga tegen gasbesluit Wiebes

- Alle bevingsgemeenten met provincie in beroep tegen gasbesluit - Wiebes houdt in nieuw winningsplan vast aan 19,4 miljard kuub