RUG onderzoekt op Schier: 'Het plastic ligt al op veel plekken'

Een groepje mensen loopt gebukt langs de vloedlijn. Om de tien stappen wordt nauwkeurig een bos aangespoelde takken doorgeplozen. Want de kleine plastic korreltjes kunnen overal liggen.

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) doet onderzoek naar de verspreiding van het plastic dat nu op vele plekken te vinden is. Dat is afkomstig uit de overboord geslagen containers van het vrachtschip MSC Zoe.

In één van die containers zaten zakken vol met HDPE-plastic korrels (granulaat). Dit is basis plastic wat verder verwerkt kan worden tot andere producten.

Onderzoekers lopen met emmers en zeven door de duinen. Want inmiddels liggen de korrels op vele plekken door het hoge water en de harde wind van de afgelopen dagen.

'We willen in kaart brengen waar het plastic zich nu allemaal bevindt. De grote stukken zijn opgeruimd. Maar om die kleine korrels op te rapen heb je haast een pincet nodig', vertelt onderzoeker Tjisse van der Heide. Op diverse plekken worden monsters uit de grond genomen.

Dieren eten het plastic op

'Plastic dat achter blijft, waaronder dus ook de korrels, vallen met verloop van de tijd steeds verder uitéén tot mirco- of zelfs nanoplastics en die kunnen gegeten worden door dieren onder in de voedselketens: pieren, mosselen, dieren in de bodem.'

'Deze dieren worden op hun beurt weer gegeten door grotere dieren, waaronder vogels en zoogdieren. Op de lange termijn hoopt het plastic zich steeds verder in de voedselketen op', vertelt Van der Heide.

Maar of die gevolgen er zijn gaat de RUG voorlopig nog niet onderzoeken. Ze willen eerst in kaart brengen in hoeverre de plastic deeltjes zich verspreid hebben over het eiland. 'We willen eerst een goed beeld van deze situatie', aldus Van der Heide. Ook het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) helpt mee in het onderzoek.

Onderzoek met smartphone

Doel van het onderzoek is om nu eerst een methode te bedenken, om de hoeveelheid en verspreiding van het plastic in kaart te brengen. Daartoe test het team verschillende vooraf bedachte methodes uit. Zij hopen dat deze straks massaal door andere mensen opgepakt zullen worden. Zodat iedereen, op dezelfde wijze, data aan kan leveren.

Woensdag wordt gekeken of mensen met behulp van een emmer en een smartphone, tot goede data kunnen komen. 'Iedereen heeft tegenwoordig een goede telefoon met gps en daar kan je al veel onderzoek mee doen', vertelt marien ecoloog Laura Govers.

