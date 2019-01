'Hoera-stemming' bij overvallen supermarkt na oppakken verdachten

Ruim een jaar geleden werd de Superrr in Holwierde overvallen. Dinsdag werden twee verdachten van 17 en 18 uit Delfzijl aangehouden. Tot blijdschap van medewerkers van de supermarkt.

'Een hoera-stemming.' Zo omschrijft Anne van der Duin, destijds bedrijfsleider, hoe het nieuws is ontvangen in de supermarkt die grotendeels gerund wordt door mensen met een vestandelijke beperking. 'Dit had niemand meer verwacht na zo'n lange tijd.'

Een van de medewerkers werd op de grond gegooid met een mes in zijn nek Anne van der Duin-voormalig bedrijfsleider Superr

'Het was heel stil in de winkel', blikt hij terug op de dag van de overval. 'Ik deed een kop koffie met een medewerker. Op een gegeven moment ging de voordeur open en stonden ze te zwaaiden met messen.'

'Een van de medewerkers werd op de grond gegooid met een mes in zijn nek en ik werd gesommeerd de kassala open te doen. Dat vergeet je nooit meer.'

De supermarkt in Holwierde. Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord



'Huilend en schreeuwend'

Van der Duin trof de bedreigde medewerker 'huilen en schreeuwend van bangigheid en angst' aan. 'Hij lag voorover op de grond en heeft amper kunnen zien wat er gebeurde. Hij was totaal overstuur en in de war.'

Blijdschap

Inmiddels is de medewerker weer aan het werk. Dinsdag werd voor hem een werkdag om niet snel te vergeten, toen de politie op de stoep stond met de mededeling: we hebben twee verdachten aangehouden. 'Hij is die politieagent om de nek gevlogen van blijdschap', aldus Van der Duin.

