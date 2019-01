PvdA-Kamerlid Moorlag over beving Veendam: 'Minister moet duidelijkheid geven'

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat moet inwoners van Veendam kunnen garanderen dat de veiligheid niet in het geding is, na de aardbeving van maandag.

Dat verzoekt het Groninger Tweede Kamerlid William Moorlag (PvdA) middels schriftelijke vragen aan Wiebes.

'De beving van 1,3 op de schaal van Richter is niet zwaar, de bovengrondse schade valt vermoedelijk mee', zegt Moorlag. 'Maar waar ik me veel zorgen over maak is de ondergrond. Kan de minister verzekeren dat de zoutkoepels bijvoorbeeld niet verzakken? De bewoners maken zich zorgen, vandaar mijn vragen.'

Bang voor schade

Moorlag refereert aan de zoutkoepels die Nedmag gebruikt bij het winnen van zout in de Veenkoloniën. Volgens hem leven er in het gebied zorgen bij bewoners die bang zijn dat de beving schade aan de koepels heeft toegebracht.

'Mensen zijn bang dat er meer breuken komen in de koepels', stelt hij. 'Er is in het verleden ook dieselolie uit de zoutkoepels weggelekt. Kunnen de holtes in de zoutkoepels gaan instorten? Kunnen we überhaupt goed voorspellen wat trillingen in de ondergrond doen met de zoutkoepels?'

Meer vragen voor Wiebes

Daarom heeft het Kamerlid uit Winsum vragen gesteld. 'Kan worden uitgesloten dat door gaswinning geïnduceerde bevingen leiden tot lekkages uit de cavernes in de zoutlagen?', wil Moorlag onder meer van Wiebes weten. 'Is het gegeven dat er een aardbeving is geweest nabij Veendam aanleiding om de vergunningen voor zoutwinning te heroverwegen?'

Moorlag vindt dat minister Eric Wiebes hierover helderheid moet verschaffen.

'De mensen maken zich zorgen. De minister moet hier klip en klaar duidelijkheid over geven. De veiligheid van inwoners mag niet in het geding komen.'

