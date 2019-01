Staatssecretaris Harbers komt opnieuw naar Ter Apel

Staatssecretaris Mark Harbers (VVD) van Asielzaken komt begin dit jaar opnieuw naar Ter Apel om te spreken over de problematiek rond veiligelanders in dat dorp. Harbers zei dat toe in een kennismakingsgesprek met de nieuwe burgemeester van Westerwolde, Jaap Velema.

Velema verwacht niet direct nieuwe toezeggingen te krijgen van Harbers. Wel hoopt hij verder te kunnen praten over de wensen die in Ter Apel leven, zoals een compensatiefonds voor getroffen ondernemers en mogelijke vrijheidsbeperkende maatregelen voor veiligelanders.

'Tijd nodig'

Volgens Velema heeft Harbers de tijd nodig om te kijken wat binnen de wensen mogelijk is. 'Eind januari of begin februari komt hij daar op terug.'

De nieuwe burgemeester gaat ervan uit dat het volgende bezoek van Harbers er ongeveer net zo uit ziet als het vorige, op 12 december jongstleden. Toen kwamen onder anderen inwoners, ondernemers en raadsleden in het Klooster van Ter Apel samen om met Harbers over de problemen te praten. 'Dat is bij iedereen goed bevallen.'

Over het nut van dat nieuwe bezoek zegt Velema dat het altijd goed is om een goed gesprek te hebben. 'Zowel de gemeente als de staatssecretaris willen resultaten voor de inwoners. Het vervolggesprek is er om te kijken wat we kunnen bereiken met elkaar.'

'Geen grove incidenten'

Velema is sinds 19 december burgemeester van Westerwolde, en heeft de afgelopen tijd met veel mensen kennisgemaakt. 'In de gesprekken met inwoners wordt bevestigd dat er een onveilig gevoel is. Het is niet zo dat er grove incidenten zijn. Maar de hoeveelheid incidenten maakt dat er een heel vervelende situatie ontstaat, voor iedereen.'

De burgemeester laat weten dat beveiligers van het COA mee gaan lopen in het winkelcentrum van Ter Apel. 'Zij gaan regelmatig een rondje lopen door het dorp, om zelf informatie op te halen en eventuele overtreders vroegtijdig te kunnen oppakken.'

