Ambtenaren Midden-Groningen gaan verhuizen: 'Hopen dat inwoners er weinig van merken'

Komende week begint een grote verhuizing, omdat het huidige gemeentehuis van Midden-Groningen in Hoogezand wordt gesloopt.

Ambtenaren, de burgemeester en wethouders krijgen een tijdelijke plek elders in de gemeente. De meeste ambtenaren gaan werken in de gemeentehuizen in Slochteren en Muntendam. Anderen komen te werken op locatie De Poort, aan het Winschoterdiep in Hoogezand.

'We hopen dat de inwoner er zo weinig mogelijk van merkt', zegt burgemeester Hoogendoorn van Midden-Groningen.

Contactplein

Het contactplein, waar telefonisten van Midden-Groningen zitten en van waaruit sinds kort ook wordt gewhatsappt, blijft dicht bij het huidige gemeentehuis zitten.

'Dat komt in het leegstaande pand waar voorheen de ABN AMRO zat', zegt Hoogendoorn. 'Mensen kunnen daar bijvoorbeeld ook hun nieuwe paspoort ophalen.'

Rond de zomervakantie moet het huidige gemeentehuis worden afgebroken. Het gaat om het oude gedeelte van het Kielzog: het nieuwe gedeelte, waar het theater in zit, blijft gewoon staan.

Spannende aanbesteding

De aanbesteding voor de sloop en bouw vindt deze maand plaats. 'Het is best spannend wat dat gaat opbrengen', zegt Hoogendoorn. 'In de begroting staat er 28 miljoen voor gereserveerd. We hopen dat de aanbesteding niet teveel tegenvalt, dat is nog best wel spannend.'

Na de zomervakantie moet de nieuwbouw van het gemeentehuis starten. Die nieuwbouw duurt zo'n anderhalf jaar. Volgens planning moet het nieuwe gemeentehuis eind 2020 of begin 2021 klaar zijn.

