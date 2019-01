Gratis koffie op de Grote Markt, maar alleen met het juiste gebaar

Wie een gratis kopje koffie wil op de Grote Markt in Groningen, kan de aankomende twee jaar terecht in de hal van ABN Amro.

Daar staat op werkdagen een echte barista die voor het personeel en iedereen die binnenstapt allerlei soorten koffie maakt.

Gratis en voor niets, maar er zit wel een klein addertje onder het gras: de bestelling moet gedaan worden in gebarentaal. Anders is er geen koffie.

Cadeau

De barista is een cadeau van collega's aan één van de vertrekkende leden van de Raad van Bestuur, zo laat de bank weten.

Naast goede koffie wordt er op deze manier ook aandacht geschonken aan de problemen die dove mensen hebben bij het vinden van een baan.

Een beetje hulp

De Zwolse Sandra staat samen met een collega achter de koffiebar en is zelf doof geboren, omdat haar moeder tijdens de zwangerschap rode hond kreeg.

Zij neemt de orders dus alleen aan in gebarentaal. Voor mensen die de gebaren niet kennen is er een touchscreen waarop te zien is welk gebaar bij de verschillende koffiesoorten hoort.

Wil je thuis alvast even oefenen? Dat kan op de website van de Sign Language Coffeebar.