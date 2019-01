New York Times prijst waddengebied aan met Gronings tintje

De vermelding op de site van de New York Times (Foto: New York Times / Bewerking RTV Noord)

Een beetje wrang is het wel: uitgerekend op het moment dat Groningen en Friesland kampen met de gevolgen van de containerramp roept de New York Times de Waddeneilanden uit als hotspot.

De Wadden staan op plek dertig van de '52 plaatsen om naartoe te gaan in 2019'. Het gaat daarbij overigens ook om de Duitse en Deense eilanden die internationaal 'Frisian Islands' genoemd worden.

De grote Amerikaanse krant is onder meer enthousiast over het duurzame toerisme en de grote biodiversiteit van de Waddenzee.

Holland's Lauwersmeer National Park started offering dark-sky safaris in 2018 and will open a Seal Rescue Center in 2019 New York Times

'Lauwersmeer National Park'

Ondanks het internationale tintje noemt de Times ook specifiek een paar Groningse hotspots.

Zo is er een tip om een 'darksky safari' te ondernemen in het Lauwersmeergebied, wordt er verwezen naar de nieuwbouw van het 'ultramoderne' Werelderfgoedcentrum in de haven van Lauwersoog en het zeehondencentrum dat daar moet komen.

Ook een reis naar ''Schiermonnikoog Island' moet gedaan worden, aldus de krant.

Blij met aandacht

Marketing Groningen is blij met de aandacht en al eerdere vermeldingen bij andere media als CNN, Lonely Planet en The Guardian.

'Groningen en Noord-Nederland krijgen steeds meer de kans om internationaal gepositioneerd te worden als interessante, toeristische bestemming.'

Bereikbaarheid

Wat betreft het bereiken van het Waddengebied heeft de internationale krant een bijzondere tip: 'met de Eurostar-trein kun je snel van Londen naar Amsterdam komen'. Internationale toeristen moeten het verder doen met het kaartje op de site.