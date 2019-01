Nieuwe deuntjes klinken vanaf de Martinitoren

Een nieuw jaar betekent nieuwe klanken vanaf de Martinitoren. Stadsbeiaardier Auke de Boer heeft 'Stille Nacht' ingeruild voor vier nieuwe liederen.

'De melodieën worden vier keer per jaar ververst', vertelt hij. 'In januari, mei en september. En met kerst hebben we kerstmelodieën, maar die staan er maar vier weken op. Na Drie Koningen kun je geen 'Stille Nacht' meer hebben.'

Ideeën aandragen

Wat er vanaf de Olle Grieze klinkt, bepaalt De Boer zelf. Al nodigt hij mensen wel uit om ideeën aan te leveren. 'Dat hebben de Commissaris van de Koning en de burgemeester ook al eens gedaan. Ik sluit vaak aan bij wat er in de stad en de provincie gebeurt.' Zo klonk vorig jaar een geuzenlied, omdat het 450 jaar na de Slag bij Heiligerlee was.

De klanken van de Martinitoren

Tot mei hoor je dit als je in de binnenstad loopt:

Het hele uur: 'Een geestelijk lied, dat is traditie in Groningen. Dat kan een oude psalm of een gezang zijn. Dit keer psalm 124.'

Kwart over: 'Dat is een Gronings volkskiedje: Neie Kolonies. Een liedje uit de negentiende eeuw toen stoere kerels naar Groningen kwamen om in de Veenkoloniën het land te ontginnen.'

Half: 'Een klassiek deuntje. Iets van Mendelssohn: 'O könnt ich fliegen wie Tauben dahin'.

Kwart voor: 'Groningen is een internationale stad, dus een Engels liedje. Het menuet 'The Self Banished' van John Blow.'