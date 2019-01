Promotie Platform Leek wil meer afstemming in de agenda: 'Daar heeft iedereen voordeel van'

Publieksactiviteiten beter onder de aandacht brengen, dat is het doel van de stichting Promotie Platform Leek (PPL) die donderdag wordt opgericht.

Jan Been Verslaggever

In PPL werken verschillende bedrijven en instellingen samen om de zichtbaarheid van activiteiten in het dorp te verbeteren en op elkaar af te stemmen.

'Er is altijd wat te doen'

Voorzitter van de nieuwe stichting is oud-burgemeester Berend Hoekstra.

'Als je in de agenda kijkt dan zie je dat er altijd wel wat te doen is in Leek. Maar die verschillende activiteiten profiteren nog onvoldoende van elkaar. Als je dat beter op elkaar afstemt dan hebben zowel ondernemers als het publiek daar voordeel van.'

In februari presenteert de stichting een uitgewerkt actieplan.

De Handelsvereniging Leek-Nietap, horeca-ondernemers, de Rabobank, de ondernemers op landgoed Nienoord en het Groot Winkelplein hebben zich verenigd in PPL.