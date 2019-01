Hennepkweker krijgt 38.000 euro 'korting' van rechter

Voor het kweken van hennep en diefstal van stroom is een 36-jarige man uit Noordwolde door de politierechter veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur. Het OM had ook een boete van 38.000 euro geëist, maar daar ging de rechter niet in mee.

De man had juni vorig jaar een kwekerij met 528 planten in zijn woonboerderij in Noordwolde. De politie kwam de kwekerij op het spoor na een melding van omwonenden over een sterke hennepgeur rond het pand van de Noordwolder.

Na een warmte- en een netmeting troffen agenten in juni in het pand de kwekerij aan. Ook werden er knipmaterialen en handschoenen aangetroffen.

Ik ben timmerman, ik heb geen verstand van meters Verdachte over 'een beetje hulp'

'Als zelfstandige extra inkomen nodig'

De Noordwolder bekende op de zitting dat hij de kwekerij had opgezet. Hij was begin vorig jaar ziek geworden en had als zelfstandige extra inkomsten nodig.

Bij het aanpassen van de meterkast had hij 'een beetje' hulp gehad, zei hij tegen de rechter. 'Ik ben timmerman, ik heb geen verstand van meters.'

38.000 euro verdiend



Volgens de officier van justitie heeft de man 38.000 verdiend aan de hennepteelt. Zij eiste dat de man het drugsgeld terugstort in de staatskas.

Maar de Noordwolder stelde dat dat niet klopt. Hij had al eerder geprobeerd te telen met 400 planten, gaf hij toe, maar die oogst was mislukt. Meteen daarna had hij 528 stuks planten geplaatst.

Hij had helemaal niets verdiend aan deze volgens hem 'maar twee weken jonge plantjes'.

Financieel klem

'U zit qua geld al helemaal klem', zei de rechter. Die ging mee in de taakstraf, maar gaf de Noordwolder het financiële voordeel van de twijfel.

'Ik acht de kweek wel bewezen, maar de verdiensten daaraan niet. Dat bedrag hoeft u niet terugbetalen.' De kweker krijgt daarmee een 'korting' van ruim 38.000 euro.

Beroep nog mogelijk

Of de man al opgelucht kan ademhalen moet nog blijken. Het Openbaar Ministerie kan binnen twee weken tegen de uitspraak van de rechter in beroep gaan.

Voor diefstal van stroom kreeg de man van de stroomleverancier een rekening van 2700 euro gepresenteerd. Dat bedrag heeft hij inmiddels terugbetaald.

In 2010 is hij ook betrokken geweest bij hennepteelt. Hij kreeg toen ook een taakstraf opgelegd.