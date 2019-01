Deel dit artikel:













Statenfractie VVD Groningen baalt van uitspraken Onno Hoes VVD-prominent Onno Hoes (Foto: ANP / Robin Utrecht)

De uitspraak van VVD-prominent Onno Hoes dat een generaal pardon voor Groningen geen optie is, 'anders krijg je gelukszoekers', is bij de VVD-Statenfractie in het verkeerde keelgat geschoten.

Fractievoorzitter Mirjam Wulfse wil dat beeld ontkrachten. 'De suggestie die wordt gewekt is dat mensen met schade gelukszoekers zijn', zegt Wulfse. 'Dat is een verkeerd beeld en daar balen wij van. Het helpt ons hier in Groningen niet verder.' NPO Radio 1 Hoes deed de uitspraak in het Radio 1-programma Spraakmakers naar aanleiding van de stelling 'Groningers moeten via een generaal pardon alle bevingsschade vergoed krijgen'. De voormalig burgemeester van Maastricht zei daarop het volgende: 'De overheid moet zich beter organiseren, anders krijg je gelukszoekers.' 'Komt heel hard aan' Wulfse is hier niet blij mee. 'Zo'n uitspraak komt heel hard aan. Het zou goed zijn als mensen die iets zeggen over de problemen rond de gaswinning zich dat beter realiseren.' De VVD-voorvrouw zocht daarop contact met Hoes, die prompt zijn woorden terugnam. 'Hij vindt het vervelend dat hij het woord 'gelukszoekers heeft gebruikt.' Hoes heeft er volgens Wulfse afstand van genomen. Lees ook: - Alles over de aardbevingen in ons dossier