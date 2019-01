Rederij: 'Ruim 1 miljoen kilo afval opgeruimd'

Tot nu toe is 1,22 miljoen kilo afval opgeruimd, dat afkomstig is van de overboord geslagen containers van de MSC Zoe.

Dat meldt het hoofdkantoor van MSC, dat in het Zwiterse Genève staat.

Het is niet duidelijk hoe de rederij deze hoeveelheid heeft kunnen vaststellen. Het bedrijf meldt ook dat tot nu toe 21 containers zijn geborgen en dat die nog intact zijn.

291 containers

Vorige week sloegen ter hoogte van de Waddeneilanden 291 containers overboord, toen het schip op weg was van het Portugese Sines naar Bremen. In de dagen erna spoelde allerlei troep aan op de eilanden en het vasteland van Groningen en Friesland.

Het is niet te zeggen hoe lang het bergen van de containers en het opruimen van de aangespoelde inhoud nog gaat duren. Deskundigen zijn bang dat de gevolgen voor het milieu groot zullen zijn. Daarbij wijzen ze met name op de kleine plastic deeltjes die in de voedselketen terecht kunnen komen.

Brandbrief

Naar aanleiding van het ongeluk hebben de burgemeesters een brandbrief naar de Tweede Kamer gestuurd.

Daarin dringen zij aan op meer toezicht op het containervervoer op zee.

