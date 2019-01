Motorrijtuigenbelasting stijgt, vooral voor dieselauto's (update)

Dit jaar betalen autobezitters in Groningen méér motorrijtuigenbelasting dan vorig jaar. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het deel dat door de provincie wordt geheven (het opcententarief) stijgt in Groningen met 1,1 procent. Daarmee is de provincie een van de weinig provincies die deze toeslag heeft verhoogd. Slechts drie andere provincies deden dat ook. In Zeeland is de stijging het hoogst, namelijk 8,3 procent.

Rekenvoorbeeld

Voor een dieselauto met een gewicht tussen 1.151 tot en met 1.250 kilogram betekent dit dat in Groningen 1.252 euro moet worden betaald. Dat is 16 euro duurder dan vorig jaar. Op Zeeland na is dit de grootste tariefstijging.

Voor een benzinevoertuig in deze gewichtsklasse betaalt een eigenaar in dit jaar 616 euro, acht euro meer dan in 2018.

Niet meer inkomsten door provincie

Hoewel de tarieven van de motorrijtuigenbelasting stijgen, meldt het CBS dat de provincie dit jaar géén hogere inkomsten verwacht dankzij deze belasting. Volgens een woordvoerder is dit niet toe te schrijven aan dat er minder auto's in Groningen zijn.

Een woordvoerder van de provincie verklaart dit doordat er in Groningen een toename is van het aantal elektrische auto's. 'Die zijn vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting.'

Ook merkt hij op dat leasebedrijven door overnames uit Groningen vertrekken. 'Die hebben dan hun vestigingen buiten onze provincie. Hun auto's kunnen prima door onze provincie rijden, maar de leasebedrijven betalen het opcententarief dan wél aan andere provincies.'

In de update zijn de laatste drie alinea's toegevoegd.