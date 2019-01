Kijk live: Donar - Varese (update)

De basketballers van Donar spelen woensdagavond een belangrijke wedstrijd in de tweede poulefase van de Europe Cup. De wedstrijd is live te volgen bij RTV Noord.

De stream is inmiddels afgelopen.

De Groningers nemen het in MartiniPlaza op tegen de koploper uit de groep: het Italiaanse Varese. Die ploeg staat op dit moment, net als Donar, vierde in eigen land.

Varese heeft de eerste twee duels in de poule van de Europe Cup gewonnen. In het laatste duel, uit tegen Sassari, werd in de slotfase zelfs een achterstand van maar liefst 22 punten omgezet in een zege met drie punten verschil (87-90).

Donar heeft tot nu toe verloren (Sassari thuis) en gewonnen (Larnaca uit) in de poule.

Live

De wedstrijd begint om 19.30 uur en is live te volgen via onderstaande stream. Het commentaar wordt verzorgd door Karel-Jan Buurke en Glenn Pinas.