Vrijwilligers beginnen taxidienst tot in de spreekkamer

Niet buiten blijven wachten, maar ook meegaan in de spreekkamer. Een groep vrijwilligers begint volgende week met een nieuwe vervoersdienst voor ouderen in Delfzijl en Appingedam.

Het is een initiatief van vrijwilligersorganisatie Stip Delfzijl, vooral bedoeld voor ouderen en mensen die het wat minder breed hebben.

Het gaat om vervoer naar de huisarts, de opticien of bijvoorbeeld het nieuwe ziekenhuis in Scheemda.

Voor veel ouderen komt informatie van artsen soms te snel op hen af, en dan kunnen ze wat extra hulp goed gebruiken Edo Ladage - initiatiefnemer

Veel informatie van artsen

Initiatiefnemer Edo Ladage: 'We zijn geen regiotaxi, maar gaan verder dan dat. Zij halen en brengen alleen. Wij geven ook ondersteuning bij het bezoek zelf.'

'Voor veel ouderen komt informatie van artsen soms te snel op hen af, en dan kunnen ze wat extra hulp goed gebruiken.'

Kinderen ver weg

Ladage kwam samen met voorzitter Gonda Palts op het idee, toen kinderen van een ouder echtpaar van 90 bij hen aanklopten.

'De kinderen wonen in het westen van het land, maar wilden graag dat iemand meeging naar de opticien. Op dat moment konden zij niet 300 kilometer op en neer rijden. Daarvoor kunnen wij een oplossing bieden.'

Als ouderen daar toestemming voor geven, is het toegestaan om bij het gesprek te zitten Gonda Palts- voorzitter Stip Delfzijl

Privacy

Mogen vrijwilligers - in principe vreemden - zomaar bij een medisch gesprek zitten?

Palts: 'Laten we voorop stellen: ze hoeven niet mee, alleen als ouderen dat graag willen. Als ze daar toestemming voor geven, is het toegestaan om bij het gesprek te zitten.'

Meer kosten

Ondanks dat het gaat om een vrijwilligersalternatief, is de nieuwe vervoersdienst 'Samen onderweg' niet gratis. In sommige gevallen is het duurder dan een regiotaxi.

Ladage: 'De vrijwilligers die dit doen, hebben het zelf ook niet breed. We vinden het belangrijk dat het initiatief blijft bestaan. En daarnaast blijft een vrijwilliger de hele ochtend of middag bij je. Dat is ook veel waard voor mensen.'

Proefperiode

De vrijwilligers starten komende maandag met een proefperiode. Het vervoer is een uitbreiding van de Sociale Klussendienst van Stip Delfzijl, waarbij vrijwilligers bijvoorbeeld helpen met verven in huis of het onderhoud van de tuin.