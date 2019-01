Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Donar blijft lang in het spoor van Varese (Foto: JK Beeld)

Donar heeft in de Europe Cup met 73-67 verloren van Varese. De Italianen beslisten de wedstrijd in het vierde kwart. Donar bleef lange tijd in het spoor.

De ruststand was 35-35. Na rust sloeg Varese een gat van twaalf punten. Donar dichtte het gat in een mum van tijd. Vooral Grant Sitton was in die fase op dreef met belangrijke scores waaronder twee driepunters. Ook Lance Jeter deed van zich spreken. Ook in de laatste tien minuten kreeg Sitton het publiek op de banken met twee driepunters. Pasalic zette de Groningers met z'n eerste score van de wedstrijd weer op voorsprong, 60-59. Thomas Koenis maakte in de eerste helft twee keer een onsportieve fout. De lange center moest daarna vanaf de kant toekijken. Grant Sitton was topscorer met 18 punten.

Teddy Gipson (Donar) met Aleksa Avramovic (Varese)