Donar blijft lang in het spoor van Varese, maar verliest toch

Donar heeft in de Europe Cup met 67-73 verloren van Varese. De Italianen beslisten de wedstrijd in het vierde kwart. Donar bleef lange tijd in het spoor.

De ruststand was 35-35. Na rust sloeg Varese een gat van twaalf punten. Donar dichtte het gat in een mum van tijd. Vooral Grant Sitton was in die fase op dreef met belangrijke scores waaronder twee driepunters. Ook Lance Jeter deed van zich spreken.

Ook in de laatste tien minuten kreeg Sitton het publiek op de banken met twee driepunters. Drago Pasalic zette de Groningers met z'n eerste score van de wedstrijd weer op voorsprong, 60-59.

Thomas Koenis maakte in de eerste helft twee onsportieve fouten. De lange center moest daarna vanaf de kant toekijken.

Grant Sitton was topscorer met 18 punten. Lance Jeter maakte 15 punten.

Donar staat na drie wedstrijden op de derde plaats in Poule K van de Europe Cup met 4 punten. Over twee weken speelt het team van coach Erik Braal een uitwedstrijd tegen nummer twee Dinamo Sassari. Varese is met drie overwinningen koploper in de groep.