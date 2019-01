Burgemeester De Jonge: 'Stadskanaal staat voor een beslissend jaar'

De gemeente Stadskanaal staat in 2019 voor een cruciaal jaar. Met die woorden markeert burgemeester Froukje de Jonge de ontwikkelingen rond het Refaja Ziekenhuis en de mogelijke komst van de trein.

'Het jaar 2019 wordt een beslissend jaar', legt ze uit. 'Wat er gebeurt in de zorg is niet kinderachtig. Wat betreft de ziekenhuiszorg zal er heel goed nagedacht moeten worden hoe je dat doet. Ons uitgangspunt is: het mag best anders worden, maar het mag niet minder worden.'

Andere vorm van zorg

De Jonge doelt op de sluiting van de afdeling verloskunde en kindergeneeskunde in het Refaja. Er moet een andere vorm van zorg voor in de plaats komen, betoogt ze.

'De regio vergrijst, en dat is een kans. Deze regio kan de regio worden met de beste ouderenzorg van Nederland.'

Daarnaast hunkert Stadskanaal naar de trein: 'Het provinciebestuur heeft ons beloofd dat ze voor de Statenverkiezingen een besluit neemt.

'De trein is qua leefbaarheid en economische ontwikkeling van groot belang. Wij hopen dat het een positief besluit is, maar ik ben een positief ingesteld mens.'

Op de nieuwjaarsreceptie werd ook de Knoalster van het Jaar 2018 bekend gemaakt. Die eer valt Ben Schomaker ten deel. Hij is voorzitter van Dorpsbelangen Musselkanaal en zet zich in voor de leefbaarheid in zijn dorp.

Hij bleef Henk van der Klok, Anne van Lith, Krijn Verweij en Jolanda Robben in de verkiezing voor.