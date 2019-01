Burgemeester Appingedam wil meer bevingsoefeningen

Gemeenten moeten vaker incidenten als gevolg van aardbevingen oefenen in het gebied. Daarvoor pleit burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Appingedam.

Hiemstra zegt dit naar aanleiding van de grootschalige aardbevingsoefening in Zuidwolde eind vorig jaar. Toen oefenden inwoners, de Veiligheidsregio, Defensie en het regiobestuur de gevolgen van een aardbeving met een kracht van 4.5 op de schaal van Richter.

'Voor ons was het eigenlijk wel een trigger dat dit voor de eerste keer geoefend werd.'

Zonder acteurs

Volgens de burgemeester hoeven verdere oefeningen niet in die orde van grootte. Het gaat volgens hem om kleinere scenario's die hulpdiensten en gemeenten op papier kunnen naspelen.

'Neem bijvoorbeeld een woning waar iemand met dementie woont, die door een aardbeving instabiel is geworden. Wie doet wat op welk moment? Stel dat dit op vrijdagavond gebeurt, is iedereen dan bereikbaar? Kunnen we dan wel een aannemer vinden die de muren kan stutten?'

Tent de lucht in

Gemeenten oefenen volgens de burgemeester regelmatig incidenten bij grote evenementen, bijvoorbeeld het scenario dat een feesttent bezwijkt door een storm. Hiemstra wil incidenten als gevolg van aardbevingen aan dat lijstje toevoegen.

'Ik wil absoluut geen angst zaaien, maar we hebben in deze regio huizen die accuut onveilig zijn verklaard. We moeten reëel zijn dat er iets kan gebeuren, en dan lijkt het me goed om dit soort situaties op kleinere schaal te oefenen', aldus Hiemstra.

Komend jaar

Als het aan de burgemeester ligt, houdt Appingedam samen met de Veiligheidsregio komend jaar een dergelijke oefening. Ook andere gemeenten hebben hier positief op gereageerd, zegt Hiemstra.

'Even een keer geen oefening met een feesttent, maar een oefening die bevingsgerelateerd is. Een scenario dat reëel is in dit gebied.'

