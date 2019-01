Koninklijk voorbeeld Klooster&Buren heeft nog steeds onderling ruzie

Het opgestapte zorgteam en dorpscoöperatie Klooster&Buren komen er niet uit. Tijdens de jaarwisseling stonden de neuzen nog dezelfde kant op, maar daarna ging het weer mis.

In dezelfde week dat de koning de coöperatie roemde tijdens de kersttoespraak ging het mis. Nederland zou een voorbeeld moeten nemen aan het initiatief in Noord-Groningen volgens Willem-Alexander. Maar er ontstond ruzie.

Het zorgteam dat in opdracht van de coöperatie werkt nam eind december ontslag omdat ze vinden dat de zorg in 't Olde Heem in Kloosterburen beter kan.

De coöperatie hield zich volgens hen te veel bezig met andere bijzaken. De zorg kreeg niet de nodige aandacht. De personeelsleden richtte een eigen zorginstelling genaamd Loug Hogeland op.

Rare gang van zaken

Beiden partijen zouden praten over deze stap. Maar er is te veel gebeurd volgens het bestuur.

'Ze hebben ons niet meegenomen in het traject. We hadden tweewekelijks goed overleg met het zorgteam en toen kwam ineens dit. Hierover is nooit met ons gesproken en er was ineens radiostilte tot hun besluit', vertelt Gerlof Alves namens de coöperatie.

Ze kunnen zich niet in ons gedachtegoed vinden en dat is een verschil van mening waar we blijkbaar niet uit gaan komen Gerlof Alves - Klooster&Buren

Volgens hem heeft de coöperatie altijd de juiste aandacht voor de zorg gehad. Ook dat er zorggeld niet naar de zorg gaat is volgens hem 'niet waar'.

'Ze kunnen zich niet in ons gedachtegoed vinden en dat is een verschil van mening waar we blijkbaar niet uit gaan komen', vertelt Alves. 'Hier in deze regio doen we alles samen met een coöperatie die zich naast de zorg ook bezig houdt met andere zaken. Dat is voor iedereen win win'.

Juridische stappen

Volgens het zorgteam wilden alle zorgvragers van hun nieuwe zorginstelling gebruik maken. Maar volgens bestuurslid Alves is dit 'niet rechtmatig' gebeurt. Daarom laat de coöperatie het juridisch onderzoeken. Ze vinden dat de zorgcontracten met Loug Hogeland niet op de juiste manier verkregen zijn.

Ook is het bestuur bezig met het opzetten van een nieuw zorgteam. 'We hebben altijd gezegd een back-up plan te hebben, mochten we er niet met het oude team uitkomen', aldus Alves.

Tot 1 februari is de oude situatie vanwege contractuele verplichtingen nog in werking en het oude personeel aan het werk. Daarna wil de coöperatie met een nieuwe zorgteam aan de slag. Oude personeelsleden kunnen er nog voor kiezen om weer onder de coöperatie verder te gaan.

Gedachtegoed

Volgens grondlegster van de coöperatie, Anne Hilderink, wil het afgesplitste zorgteam weer een zorginstelling creëren en dat staat recht tegenover het gedachtegoed van de dorpscoöperatie waarin je dingen samen doet. Het is geen zorgcoöperatie volgens haar.

'Heel veel dingen in de dorpen gebeurde apart. Dat hebben we met de coöperatie weer samen gebracht. De schotten hebben we weggehaald en die wil dit team weer terugplaatsen'.

'Sprookje is niet meer'

Het oude zorgteam voelt zich in de hoek gezet. 'We snappen dat mensen boos zijn. Het sprookje van Kloosterburen is geweldig verkocht en voor hun gevoel valt die door ons in diggelen. Maar wij willen gewoon met dit jonge zorgteam professionele zorg verlenen', vertelt Sytze Rusticus namens Loug Hogeland.

Hij vindt de coöperatie nog steeds 'een heel mooi iets', alleen ging de kwaliteit van de zorg achteruit. Rusticus ziet een samenwerking nog steeds zitten.

Zeventien mensen leveren niet zomaar hun contract in. Ze willen dat de zorg beter wordt en niet zo kwetsbaar als het afgelopen half jaar Sytze Rusticus - Loug Hogeland

'Zeventien mensen leveren niet zomaar hun contract in. Ze willen dat de zorg beter wordt en niet zo kwetsbaar als het afgelopen half jaar. Er is veel mis gegaan', vertelt Rusticus. 'We dachten dat de neuzen dezelfde kant op stonden. Het is goed als mensen doen wat ze prediken. Het zou fijn zijn voor de bewoners als dit stopt.'

Maar volgens hem is het laatste woord nu ook aan de zorgvragers. 'Die mogen uiteindelijk bepalen met wie ze in zee gaan'.

Hoe verder?

Het is de vraag of Loug Hogeland bestaansrecht heeft nu de coöperatie juridische stappen dreigt te zetten. Er kan een situatie ontstaan waarin straks het oude zorgteam en een nieuw zorgteam van de coöperatie actief zijn in 't Olde Heem. Maar beide partijen vinden dat niet wenselijk.

Volgende week is er nog een gesprek tussen het zorgteam en de coöperatie.

