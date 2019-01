Dammer Boomstra ontsnapt aan nederlaag bij WK-match

Dammer Roel Boomstra uit Stad is in de negende partij om de wereldtitel tegen de Rus Alexander Schwarzman ontsnapt aan een nederlaag.

Boomstra wist er in het Drents Museum in Assen met veel moeite een remise uit te halen. Hij blijft daardoor op voorsprong staan in de tweekamp: 10-8.



Rus laat kans liggen

Boomstra opende actief, maar dat pakte niet goed uit in het verloop van de partij. Hij liet zich volgens de kenners opsluiten aan zijn rechtervleugel en kwam daardoor in een verloren positie te staan. De Rus wist de kans op winst ondanks al zijn ervaring niet te benutten.



Boomstra staat voor

Boomstra is er nog niet. Hij heeft weliswaar één partij gewonnen, maar moet er nog twee winnen om de wereldtitel van Schwarzman over te nemen. Er zijn nog drie reguliere partijen te gaan.