Lopend Vuur: Ik heb het nou wel gehad met die onderwijsstakingen

Op 15 maart wordt er geen les gegeven. Leraren van het basis-, het middelbaar en het hoger onderwijs staken dan.

De leraren willen dat de regering structureel meer geld vrijmaakt voor het onderwijs. Dat geld moet onder andere besteed worden aan betere salarissen voor docenten en ondersteunend personeel en om de werkdruk omlaag te brengen. Er is momenteel een groot tekort aan leraren en invallers.



Al eerder gestaakt

Vorig jaar legden leraren in het basisonderwijs meerdere dagen het werk neer. Dat zorgde er destijds wel voor dat de lonen verhoogd werden en dat het kabinet extra geld vrijmaakte voor het onderwijs.

Maar dat bedrag is bij lange na niet voldoende, vinden de leraren en de vakbonden. Daarom staat voor 15 maart een staking ingepland.

In Nederland heeft iedereen het recht om te staken. Nadeel is dat ouders die dag een andere besteding voor hun kroost moeten vinden en dat kinderen een dag geen onderwijs krijgen. Bovendien is het de vierde stakingsdag in ruim een jaar tijd.

