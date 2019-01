Burgemeester Jaap Kuin van Pekela baalt ervan dat in zijn gemeente tijdens de jaarwisseling voor zo'n 23.000 euro schade is veroorzaakt. 'Zonde geld', noemt hij het. 'Daarvoor kan je ook de bibliotheek in Nieuwe Pekela open houden.'

Pekela heeft de schadepost dit jaar extra goed in kaart gebracht, stelt Kuin.

'Eerder deden we vaak even een snelle slag door het dorp heen. Dan zagen we veel schades niet; die kwamen pas later in beeld. Lantaarnpalen namen we bijvoorbeeld nooit mee. Maar nu weten we al dat er vijf kapot geschoten zijn met vuurwerk.'

Ook een aantal rioolkolken in de gemeente is met vuurwerk opgeblazen.

Vreugdevuren reguleren

Pekela reguleerde het afschieten van carbid al tijdens de jongste jaarwisseling; nu wil ze dat ook gaan doen met vreugdevuren.

'We willen feest hebben met oud en nieuw, het moet leuk zijn. Wat we niet willen is overlast veroorzaken voor anderen. Door grof vuil, autobanden of bankstellen te verbranden. Dat moet gewoon anders, dus vraag nou een vergunning aan. Daar waar het kan, wil de gemeente ook best helpen om het gezellig te maken', zegt Kuin.

'Ik heb zelf gezien dat het anders kan tijdens de jaarwisseling. Veel straten hadden zo'n oud vat staan, waarin ze mooi schoon hout verbrandden. Toen dacht ik: hé, dat is een oplossing.'

Mopperende mensen

'Mensen mopperen natuurlijk op mij, als je op oudjaarsavond door de gemeente rijdt. 'Nou, er mag ook helemaal niks meer. Waardeloze boudel.' Ga dan met mij in gesprek en zeg hoe het wél moet! Maar we gaan niet doen alsof alles maar mag in oudjaarsnacht. Dat kan gewoon niet, dat kost geld. Elke euro moeten we omdraaien, dus we moeten er wel serieus naar kijken.'

