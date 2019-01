Poederbrief bezorgd in gebouw Rijksuniversiteit; EOD is ter plaatse (update)

In een pand van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) aan de Oude Boteringestraat in het centrum van Stad is donderdagochtend een poederbrief bezorgd. Het gebouw is ontruimd, de straat is afgezet.

Het is nog niet bekend om welke stof het gaat. Experts van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) zijn inmiddels bij het pand en starten hun onderzoek.

Er zijn drie mensen in aanraking geweest met de brief. Zij blijven in het pand, totdat bekend is met welke stof ze in aanraking zijn geweest.

'Op het oog zijn de mensen gezond, ze hebben geen klachten', vertelt een woordvoerder van de politie.

De verwachting is dat de EOD er rond half één is en binnen tien minuten kan vaststellen of het poeder gevaarlijk is, zegt de politiewoordvoerder.

Naastgelegen panden ontruimd

Ook de twee naastgelegen panden, waaronder dat van het College van Bestuur, zijn ontruimd.

Groningen Confucius Institute

In het pand dat ontruimd is, is het Groningen Confucius Institute gevestigd. Dat is een samenwerkingsverband van de Hanzehogeschool Groningen, de RUG, gemeente Groningen en de Communication University China in Peking.

Afgelopen zondag besteedde het tv-programma Medialogica op NPO 2 aandacht aan het Groningen Confucius Institute. Volgens het programma zou het instituut een pr-instrument zijn voor de Communistische Partij in China.

Onderzoek

De politie doet onderzoek. Er zijn meerdere hulpdiensten ter plaatse. In de straat staat een bus van de Veiligheidsregio geparkeerd.